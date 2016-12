Le Parti social démocrate (Psd) a tenu le mercredi 20 et le jeudi 21 janvier 2016 au Palais des sports du stade de l’Amitié son conseil national. A cette occasion, les présidents des sections, les députés (anciens comme nouveaux Gérard Gbénontchi, Gabriel Tchokodo, Jocelyn Dégbey, Théophile Montcho,…), les six maires du Couffo et leurs adjoints et de nombreux délégués y ont pris part... Le conseil national du parti a décidé de soutenir la candidature de Sébastien Ajavon. Explosion de joie, chants et danse ont accompagné l’annonce de la nouvelle.



COMMUNIQUE FINAL



Le Conseil National du Parti Social Démocrate (PSD) sest réuni, les 20 et 21 janvier 2016 à la salle de conférence du Stade Gl. Mathieu KEREKOU à Cotonou. Placé sous le thème : élection présidentielle de 2016, quel président de rupture pour un Bénin prospère et apaisé, les participants audit conseil ont analysé de manière approfondie la situation sociopolitique et économique du Bénin caractérisée par un marasme économique, une pauvreté ambiante, un affaiblissement de la classe politique, lutilisation abusive des moyens de lEtat à des fins inavouées, lorganisation fréquente des concours frauduleux, l’instrumentalisation du chômage des jeunes et la misère des femmes, le piétinement des textes réglementaires, la caporalisation des institutions de la république, et le développement galopant de la corruption et de l’impunité.

Face à cette situation préoccupante de notre pays, le Parti Social Démocrate (PSD) envisageait dapporter sa contribution à lédification dun Bénin nouveau à travers la candidature de son président Emmanuel GOLOU à la présidentielle de 2016 sous la bannière de notre alliance politique lUnion fait la Nation.

Alors que tous les critères précédemment définis par lUN sont nettement en faveur de notre président, le bureau politique de lUnion a décidé contre toute attente et ceci à quelques heures de louverture de dépôt des dossiers à la CENA, de renoncer à la désignation de candidat unique à linterne.

Ensuite, loption dun candidat externe à lUN a été envisagée mais na pas abouti. Cest alors que chaque composante de lUN a été invitée à soutenir le candidat de son choix.

Suite à cette nouvelle donne, le Bureau Exécutif National (BEN), conformément à ses statuts a décidé de la tenue urgente dun Conseil National pour se prononcer sur la question.

Ainsi, dans une démarche participative et inclusive, plusieurs équipes ont été déployées dans tout le pays pour consulter les structures de base du parti aux fins de recueillir leurs avis. Dans le même temps, il a été demandé au président du parti de prendre contact avec les principaux candidats.

Il ressort des rapports aussi bien du président que du terrain trois choses essentielles.

Premièrement, les militants ont exprimé leur déception, leur désapprobation et leur indignation face à la décision du bureau politique de lUN.

Deuxièmement, ils ont également exprimé leur mécontentement vis-à-vis de leur président qui na pas été candidat à lélection présidentielle au nom du Parti Social Démocrate.

Troisièmement, Il sest dégagé plusieurs tendances dont une est fortement majoritaire. Par ailleurs, les projets de société des uns et des autres ont été examinés en fonction des priorités de notre parti à savoir :

La cohésion sociale et lunité nationale ;

La réforme du système partisan et institutionnel ;

La question de lemploi des jeunes ;

La sécurité pour tous ;

Légalité des chances à toutes les filles et à tous les fils du Bénin sans aucune discrimination ;

La lutte contre limpunité, la corruption, le régionalisme et lethnocentrisme ;

Une réelle politique daménagement équilibré du territoire ;

Une politique déducation au service de lorientation stratégique de notre pays ;

Une politique efficace du partenariat public-privé ;

Le développement des sources de croissance de notre économie à savoir lagriculture et les services.

Lexamen des différents paramètres au niveau des commissions et en plénière a permis de déboucher sur un des candidats proche de nos valeurs et qui est en même temps populaire sur le terrain.

Le Conseil National du Parti après en avoir délibéré, décide de porter son choix sur le candidat Sébastien AJAVON.



Nous nous réjouissons quil sagit là dun grand bâtisseur qui tout en montant ses affaires a toujours pensé aux autres en construisant des infrastructures sociocommunautaires, en venant au secours de lhomme.

Sébastien AJAVON est un homme intègre, un grand rassembleur et un homme de combat. Cest aussi et surtout un homme de grande confiance.

Nous sommes heureux de sa capacité à réunir autour de lui les compétences nécessaires pour réussir comme il en a lhabitude.



Cest réconfortant que dans son projet de gouvernement il va sappuyer sur le peuple, sur les idées du peuple, la volonté du peuple à travers une assise nationale quil se propose dorganiser le plus tôt que possible après son investiture en tant que président de la république.

Il sagit là dun souhait populaire qui nous permet de faire une évaluation de la conférence nationale et de redéfinir un nouveau chemin pour le Bénin.

Le Parti Social Démocrate fort de sa riche expérience électorale et de ses nombreux atouts au plan interne comme au plan international, se battra inlassablement aux côtés de toutes les forces politiques engagées dans le même combat pour une victoire écrasante au soir du 28 février 2016.

Le Conseil national exhorte les militantes et militants ; les sympathisants et alliés de toutes les contrés du Bénin et de la diaspora à défendre partout notre candidat Sébastien AJAVON, jusquà son investiture dans les fonctions du Président de la République du Bénin.



Enfin, le Conseil recommande au Président et au Bureau Exécutif National de veiller au bon positionnement des militants dans les structures de campagne de notre candidat.



Vive le Parti Social Démocrate !



Victoire à Sébastien AJAVON !



Vive le Bénin !



Fait à Cotonou, le Jeudi 21 janvier 2016

