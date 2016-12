Mathurin Coffi Nago a décidé de soutenir la candidature de l’homme d’affaires, Sébastien Germain Ajavon pour la prochaine élection présidentielle. Cette décision a été prise hier au siège de l’alliance des Forces démocratiques unies (Fdu) au quartier Jonquet de Cotonou, où se sont réunis les ténors de l’Upd Gamesu, formation politique de Nago... Le choix du professeur Mathurin Coffi Nago était très attendu après l’option faite par les députés Dakpè Sossou et Alexis Agbélessessi qui ont tous rejoint le camp Patrice Talon. Mais le professeur Nago a sans doute pris le temps de mûrir ses réflexions, avant d’accoucher de ce précieux soutien pour la candidature de Ajavon. La bataille s’annonce donc très rude et palpitante dans la 18e circonscription électorale, que partagent Nago et Dakpè Sossou, les deux poids lourds de l’alliance Fdu, désormais divisés par la candidature des hommes d’affaires. Qui de Talon ou Ajavon aura la majorité des suffrages dans la 18e ? Le résultat de ce duel à distance entre ces opérateurs économiques donnera un visage à cette guerre de leadership entre le professeur Nago et l’ancien maire de la commune de Lokossa, Dakpè Sossou. En attendant le 28 février, Patrice Talon et Sébastien Ajavon peuvent se réjouir, chacun en ce le concerne, d’avoir décroché ces deux poids lourds de la 18e circonscription électorale.



Arnaud DOUMANHOUN < Précédent Suivant >