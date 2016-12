La plénière du jeudi 19 mars 2015 n’a pu être ouverte. Les députés se sont donné rendez-vous pour lundi 23 prochain afin de désigner leurs représentants dans les postes de vote... Les députés doivent attendre lundi prochain pour situer la Commission électorale nationale autonome dans le cadre de la désignation de leurs représentants dans les bureaux de vote. Au total, dans le cadre des législatives, la minorité parlementaire et la majorité parlementaire ont à proposer chacune 13.106 personnes, puisqu’il y a 13.106 postes de vote. Ceci, conformément aux dispositions du Code électoral. Dans la journée d’hier, certains députés ou groupes parlementaires sont parvenus à déposer leurs listes, d’autres sont encore à la traîne. Selon les indiscrétions, les députés rassurent de la date du lundi prochain pour adopter ce dossier. Mais, c’est à compter avec la menace de la clôture de cette session extraordinaire prévue pour le mardi 24 mars 2015. S’ils n’y parvenaient pas, ils seront obligés de déposer une liste à compléter plus tard avec la possibilité de la convocation d’une nouvelle session extraordinaire. Pour le moment, on attend la date du lundi pour savoir.



Thobias Gnansounou Rufino

